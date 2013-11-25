حبس المتهمين بخطف مدير مركز رعاية الطفل بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية برئاسة المستشار مصطفى صلاح مدير النيابة ، بحبس المتهمين بخطف مدير مركز رعاية الطفل بالشرقية 4 ايام على ذمة التحقيقات .

جاء ذلك بعد أن تمكنت ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية برئاسة الرائد محمد الحسينى من القبض على اثنين من المتهمين بإختطاف مدير مركز رعاية الطفل بالزقازيق ، ومساومة أسرته على فديه مقابل إعادته ، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط باقى المتهمين الهاربين .

تلقى اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية ، بورود بلاغاً يفيد بأنه أثناء عوده ” فايق مصطفى مسلم جاد ” 58 سنة وشهرته ” حمدى جاد ” طبيب بشرى ومدير مركز رعاية الطفل بالزقازيق ومقيم الزقازيق إلى المنزل ، تتبعته سيارة مجهولة يستقلها مجموعة من المسلحين ، وأجبروه على النزول من السيارة بعد تهديده بالسلاح الناري ، واصطحبوه معهم وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح والنقيب عبد المنعم علاء ومصطفى خطاب وعمر زيتون معاونا مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من ” عماد الدين . ز . ج ” 41 سنه موظف بالتربية والتعليم ومقيم ميت سهيل ، و ” عزت . ع . ع ” 43 سنه عاطل ومقيم شلشلمون .

تم ضبط المتهمان ، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ثلاثة اخرين ، بغرض مساومة اسرته على دفع مبلغ مالي مقابل إعادته لأسرته سالما.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .