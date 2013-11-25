عمر الشريف قرّر الاعتزال لأنّه لم يعد يحفظ الحوارات

نفت إيناس بكر المخرجة والمتحدثة الإعلامية باسم الفنان العالمي عمر الشريف، ما تردّد عن مشاركة الشريف في عمل فرنسي بعنوان "فالكون مان"، وقالت في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها استغربت الأخبار التي نشرت خلال الأيام الماضية والتي تفيد أن عمر الشريف مشغول بتصوير فيلم فرنسي بهذا العنوان مع الفنان الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو، وأكّدت أنّ الشريف غير مرتبط بأي عمل سواء في فرنسا أو غيرها، وأنّه حالياً في حالة استجمام ويتابع الأحداث في مصر والعالم كله من خلال القنوات الفضائيّة.

وعن حقيقة مشاركته في مسلسل تليفزيوني في مصر، قالت إنّه بالفعل تلقّى عروضات عدّة، لكنه قرّر اعتزال التلفزيون لأنه لم يعد قادراً على حفظ الحوار الطويل، وعانى من ذلك خلال تصوير مسلسله الأخير "حنان وحنين" الذي قامت إيناس نفسها بإخراجه حيث وافق عليه نظراً لعلاقتهما الوطيدة.

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