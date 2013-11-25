أنغام تنفذ حكم المحكمة وتدفع 100 ألف جنيه لمحسن جابر

صدر حكم عن القضاء المصري بتغريم المطربة المصرية أنغام 100 ألف جنيه لصالح شركة "عالم الفن"، وتحديداً للمنتج محسن جابر تعويضاً للشركة بسبب مخالفة أنغام شروط عقدها معها، حيث كان من المزمع أن تقوم بتسجيل عدد من الأغاني لصالحها بصوتها إلا إنها لم تفعل.

وقد حاولنا الاتصال بأنغام للتعقيب على الحكم، إلا أنّها لم ترد على هاتفها، فقمنا بالاتصال بعلي عبد الفتاح المستشار الإعلامي لشركة "عالم الفن" الذي قال في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، إنّ كل ما يعلمه بخصوص الموضوع أنّ أنغام دفعت فعلياً مبلغ الـ 100 ألف جنيه.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"