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بالصور: جيني إسبر "عروس" من جديد

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بالصور: جيني إسبر "عروس" من جديد بالصور: جيني إسبر "عروس" من جديد

بفستان زفاف أبيض وطرحة على الرأس، فاجأت الفنانة السورية جيني إسبر جمهورها بأحدث إطلالاتها، حيث نشرت مجموعة من الصّور لها وهي ترتدي فستان "العروس" عبر صفحتها الشخصيّة على موقع "فيس بوك".
وأثارت جيني إسبر تساؤلات معجبيها بنشرها صور جديدة لها بـ "الفستان الأبيض"، ليتضّح بعد ذلك أنّ هذه الصّور ضمن جلسة تصوير خاصّة ارتدت فيها إسبر فساتين زفاف من تصميم مصمّمة الأزياء العربيّة ناهد منى.

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