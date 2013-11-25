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ما حقيقة وفاة فيفي عبده؟

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ما حقيقة وفاة فيفي عبده؟ ما حقيقة وفاة فيفي عبده؟

نفى الفنان محمد أبو داوود سكرتير عام نقابة الممثلين في تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، ما أشيع عن خبر وفاة الفنانة والراقصة فيفي عبده، موضحاً أنّ الخبر لا يعدو كونه شائعة انطلقت اليوم، مثلما انطلقت من قبل عشرات المرات.
وأوضح أنّ الفنانة بخير وطالب ناشري مثل هذه الأخبار توخّي الدقة والحذر وعدم التلاعب بحياة ومشاعر البشر.
وكانت شائعة انطلقت بقوة صباح اليوم تفيد أن الفنانة فيفي عبده قد توفيت عن عمر يناهز 61 عاماً، بعد صراع مع المرض حيث تعرضت لانسداد في الشرايين نتج عنه أزمة قلبية ودخلت العناية المركزة وماتت في مستشفى الشروق في حي المهندسين.
وأفاد الخبر أيضاً أنّه من المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الاثنين.

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