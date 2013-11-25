إحالة بلاغ يتهم مسئولي “المصرية للنشا” باهدار المال العام لنيابة جنوب القاهرة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من رجب أبو غيط ومحمود جابر و عصام علي جمعه العاملين بالشركة المصريه للنشا و الجلوكوز للمطالبة بالتحقيق مع مسئولي الشركة بتهمة إهدار المال العام ، لنيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق فيه و إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة .

وقد ذكر البلاغ الذي حمل رقم 16814 أن المسئولين بالشركة يقومون بدفع مبالغ مالية لأعضاء اللجنه المختصه بتجديد ترخيص المراجل البخارية ، وذلك حتى يتم التجديد دون عوائق .

وأضاف البلاغ أن مصنع طره التابع للشركة قد خلا من المعدات بعد أن قامت إدارة الشركة ببيع المعدات باعتبارها مخلفات .

يذكر أن العمال بالشركة كانوا قد أقاموا دعاوي قضائية للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمرين, واعادتها للدوله .