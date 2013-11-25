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إحالة بلاغ يتهم مسئولي “المصرية للنشا” باهدار المال العام لنيابة جنوب القاهرة

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إحالة بلاغ يتهم مسئولي “المصرية للنشا” باهدار المال العام لنيابة جنوب القاهرة إحالة بلاغ يتهم مسئولي “المصرية للنشا” باهدار المال العام لنيابة جنوب القاهرة

المستشار هشام بركات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة البلاغ المقدم من رجب أبو غيط ومحمود جابر و عصام علي جمعه العاملين بالشركة المصريه للنشا و الجلوكوز للمطالبة بالتحقيق مع مسئولي الشركة بتهمة إهدار المال العام ، لنيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق فيه و إتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة .

وقد ذكر البلاغ الذي حمل رقم 16814 أن المسئولين بالشركة يقومون بدفع مبالغ مالية لأعضاء اللجنه المختصه بتجديد ترخيص المراجل البخارية ، وذلك حتى يتم التجديد دون عوائق .

وأضاف البلاغ أن مصنع طره التابع للشركة قد خلا من المعدات بعد أن قامت إدارة الشركة ببيع المعدات باعتبارها مخلفات .

يذكر أن العمال بالشركة كانوا قد أقاموا دعاوي قضائية للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة للمستثمرين, واعادتها للدوله .

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