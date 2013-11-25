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ضبط متهم بإقتحام مركز شرطة الغنايم بأسيوط

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ضبط متهم بإقتحام مركز شرطة الغنايم بأسيوط ضبط متهم بإقتحام مركز شرطة الغنايم بأسيوط

تمكنت ضباط وحدة مباحث مركز الغنايم بالتعاون مع الأهالي من ضبط محمد فاروق سيد عوض -34 سنة -حاصل على دبلوم ومقيم المشايعة بحرى والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1 أدارى مركز الغنايم لسنة 2013 (اقتحام وتخريب مركز الغنايم وسرقة محتوياته) ، وتحرر المحضر رقم 38 أحوال مركز الغنايم بتاريخ 24/11/2013 ،وضبط عدد (50) طلقة جرينوف فى واقعة المحضر رقم 1 أدارى الغنايم لسنة 2013 … وتحرر المحضر رقم 18 أحوال الغنايم .

كما تم استعادة قطعة سلاح ناري مستولى عليها من مخزن المضبوطات عقب أحدث اقتحام مركز شرطة الغنايم بتاريخ 14/8/2013 ، بندقية آلي أنفيلد تحمل رقم 98928 ، ملحق واقعة المحضر رقم 1 مكرر مركز الغنايم لسنة 2013 .

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