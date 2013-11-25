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حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى بـ"أبو المطامير" بالبحيرة

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حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى بـ"أبو المطامير" بالبحيرة حملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى بـ"أبو المطامير" بالبحيرة

قامت اليوم الوحدة المحلية، لمركز ومدينة أبو المطامير "بحملة مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة، وقد أسفرت تلك الحملة عن إزالة حالة تعد تابعة للإدارة الزراعية، بزاوية صقر، على مساحة 600 م2، عبارة عن مبنى وسور بالطوب الأبيض، وكذلك حالة تعدٍ على أراضى إصلاح زراعى على مساحة 121م2، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى هدهود - محافظ البحيرة على استمرار تنفيذ تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للحفاظ على الأراضى الزراعية وردع المخالفين فضلا عن تأكيد هيبة الدولة.

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مصر 365