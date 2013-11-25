وزير الأوقاف يتفقد موقع مدينة الحرفيين بالغردقة

انتقل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، إلى مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة لتفقد أعمال البناء عليها لإنشاء 1378 وحدة حرفية، على مساحة 250 ألف متر " 60 فدان "، وتم زيادة مساحتها ألى 280 ألف متر مربع.

وعرضت المساحات والتصميم الهندسى لمدينة الحرفيين بالغردقة، على شاشات عرض توضح أن هناك أنشاء 134 محل قطع غيار ، وآخر لخدمة الورش العاملة بالمشروع، وبناء مسجد وكافيتريات ومكتب بريد ونقطة شرطة وخدمات متكاملة .

وبدأ زيارته بمركز قوات الأمن بمدينة الغردقة، لتحفيزهم على مسئولية الأمن والحفاظ على حماية وطنهم، حيث كان فى استقباله بمطار الغردقة الدولى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ورافقه فى زيارة مركز قوات الأمن اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، وقيادات أمنية وقيادات من مديرية أوقاف ومشيخة الأزهر بالبحر الأحمر.

وافتتحت الزيارة لمركز قوات الأمن بكلمات من الذكر الحكيم لأحد الجنود بالمركز، وبعد ذلك الوقوف للسلام الوطني، ثم كلمة للواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، الذى رحب بزيارة وزير الأوقاف لمركز قوات أمن البحر الأحمر، وكذلك اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الذى رحب أيضاً بزيارته لمدينة الغردقة، وابدى سعادته الغارمة لقبول الدعوة لزيارة البحر الأحمر .



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