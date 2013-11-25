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وزير التربية والتعليم يسلم أجهزة التابلت لطلاب الوادى الجديد

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وزير التربية والتعليم يسلم أجهزة التابلت لطلاب الوادى الجديد وزير التربية والتعليم يسلم أجهزة التابلت لطلاب الوادى الجديد

قام الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم، بتوزيع أجهزة التابليت على طلاب الصف الأول من المرحلة الثانوية بالوادى الجديد، فى إطار جولته التى قام بها فى عدة محافظات صباح اليوم الاثنين.

وقدم عدد منها لطلاب مدرسة الخاجة الثانوية بنين، وطالبات مدرسة الخارجة الثانوية بنات الجديدة بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث بلغ عدد الأجهزة التى تم تسليمها للطلاب 444 جهازا، واستعرض الوزير نماذج للتدريس المطور بالفصول من خلال استخدام السبورات الضوئية وتقنية الحاسب الآلى.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أنه قام صباح اليوم، بجولة لمحافظة مطروح، واستكملها بزيارته القصيرة للوادى الجديد من إجمالى 6 محافظات تقوم فيها الوزارة بتسليم المرحلة الأولى من أجهزة التابليت فى إطار برنامج التطوير الذى تنفذه الوزارة لرفع مستوى التعليم باستخدام التقنيات الحديثة.

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مصر 365