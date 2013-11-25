بالصور.. اشتباكات مسلحة بين الجيش الليبي و«أنصار الشريعة» في بنغازي

اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الخاصة ببنغازي وعدد من عناصر «أنصار الشريعة»، صباح الإثنين، مما أدّى إلى مقتل 9 أفراد من الصاعقة وإصابة أكثر من 49 آخرين.

وقال مصدر مسؤول بالقوات الخاصة إن «الاشتباكات تنحصر في منطقة (رأس عبيدة) حيث يتحصن أفراد من جماعة (أنصار الشريعة)، ومنطقة «الليثي» حيث إقامة وسكن أحد أهم قادتهم».

كانت أنباء قد وردت تفيد بقدوم تعزيزات لـ«أنصار الشريعة» من شرق ليبيا، وخاصة من مدينة درنة، فيما أعلنت القوات الخاصة ببنغازي في وقت سابق حالة «الاستنفار» لتطهير بنغازي من الخارجين على القانون وفرض هيبة الدولة والقانون.