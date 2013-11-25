الحكومة الليبية : ما حدث في بنغازي اليوم يؤكد الحاجة إلي تطبيق “القرار 53″

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المكلف الدكتور “الصديق عبد الكريم إن ما حدث في بنغازي اليوم من اشتباكات بين القوات الخاصة و انصار الشريعة الأسلامية يؤكد بوضوح الحاجة إلي تطبيق القرار” 53 ” القاضي بإخراج كافة التشكيلات المسلحة خارج المدن وإسناد الأمن للجيش والشرطة فقط.

وأضاف عبد الكريم في بيان للحكومة اليوم الأثنين نتقدم بالتعزية إلي أهالينا ببنغازي في من قتل اليوم من رجال القوات الخاصة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتابع قائلا: إن هناك أصرارا على تطبيق القرار 53 لإجلاء بنغازي وجميع المدن الليبية من كافة المظاهر المسلحة من قبل الحكومة الليبية .

ودعا جميع الأطراف إلي ضبط النفس والأحتكام إلي الحكمة مطالبا الوجهاء والأعيان بمواصلة جهودهم من أجل التهدئة والاصلاح.

يذكر أن أشتباكات بين القوات الخاصة ببنغازي و”أنصار الشريعة” قد أندلعت صباح اليوم ما ادت إلي مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 49 ،وقد توقفت بعد دخول جهات عدة بالمدينة في مساع للتهدئة.

أ ش ا