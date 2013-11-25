وائل جمعة: متى أعتزل؟ سؤال سابق لأوانه

لا يفكر وائل جمعة صاحب الـ38 عاما في الاعتزال، بحسب ما أكده صخرة دفاع الأهلي في مؤتمر النادي الأحمر لكأس العالم للأندية.

جمعة حضر بوصفه القائد الأكبر للأهلي، مع المدير الفني للفريق محمد يوسف ومندوب عن الفيفا ورئيس اتحاد الكرة المصري.

باقي اللاعبين حضروا لمتابعة المؤتمر، بمن فيهم أحمد عبد الظاهر المعاقب بعدم خوض البطولة.

وقال جمعة خلال المؤتمر: "لا أفكر في الاعتزال.. أعتقد أن السؤال سابق لأوانه حاليا".

وأكد جمعة أن تركيز الفريق الأحمر منصب على كأس العالم للأندية، والتي يخوضها الأهلي للمرة الخامسة في تاريخه.