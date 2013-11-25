أبو تريكة: لا أعرف شيئا عن جوانزو.. والحديث عنه ليس الآن

قال محمد أبو تريكة نجم الأهلي أنه لا يمتلك أي معلومات عن جوانزو إيفرجراند الصيني منافس الأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويواجه الأهلي الفريق الصيني الذي يدربه مارشيلو ليبي المتوج بمونديال 2006 مع منتخب إيطاليا يوم 14 ديسمبر في ربع نهائي البطولة.

وينتظر بايرن ميونيخ الفائز من المواجهة.

وقال أبو تريكة لـFilGoal.com يوم الإثنين: "لا أعرف أي تفاصيل عن منافسنا جوانزو، ولم ندرسه حتى الآن".

وتابع "الحديث عن منافسينا في مونديال الأندية سابق لأوانه، وننتظر أن نتعرف على جوانزو أولا".

ويسافر الأهلي إلى المغرب يوم 7 ديسمبر المقبل استعدادا لانطلاق البطولة.