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وفاة شاب مواطن في حادث تدهور بالفجيرة

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وفاة شاب مواطن في حادث تدهور بالفجيرة وفاة شاب مواطن في حادث تدهور بالفجيرة

نجا بأعجوبة صباح اليوم مواطن يدعى (خ. ع) 18 عاما من حادث خطير على طريق البصيرة بالفجيرة، فيما لقي الراكب ( م. ر ) مواطن 20 سنة حتفه متأثرا بإصاباته البليغة.

وأوضح الرائد الدكتور سعيد الحساني، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة بشرطة الفجيرة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة التاسعة صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث تدهور على طريق البصيرة التابعة لإمارة الفجيرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، حيث اتضح ان السائق فقد السيطرة على المركبة واصطدم بالحاجز الحديدي الذي نجم عنه تدهور السيارة وإصابة السائق، ووفاة الراكب.

وناشد الرائد الحساني، جميع مستخدمي الطرق الداخلية والخارجية أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة، وعدم الاستعجال للوصول إلى الجهة المقصودة، وضرورة الانتباه للطريق وعدم العبث بالهاتف، كما طالب السائقين بعدم القيادة في حال الشعور بالإرهاق أو النعاس والتعب، كيلا يتعرضون للحوادث المميتة، والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
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