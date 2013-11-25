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الكويت تكرم “داوود حسين” عقب اختياره سفيرا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة

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الكويت تكرم “داوود حسين” عقب اختياره سفيرا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة الكويت تكرم “داوود حسين” عقب اختياره سفيرا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة

الفنان الكويتي داوود حسين

 

أعلن نائب رئيس فرقة المسرح الكويتي، الفنان عبد الله غلوم عزم الفرقة إحياء حفل لتكريم الممثل الكويتي داوود حسين، وذلك بعد اختياره سفيرا للنوايا الحسنة من قبل المنظمة التنموية للطاقة المتجددة التابعة لهيئة الامم المتحدة.

وذكر موقع روسيا اليوم  أنه من  المقرر إحياء الحفل في 30 نوفمبر الجاري في مقر الفرقة، كما علق عبد الله غلوم على تكريم الفنان الكويتي قائلًا : داوود حسين يستحق التكريم لما له من اسهامات واضحة في مجال البيئة، وايضاً لما يبذله من جهود في المسرح الكويتي . واضاف ان “هذا اقل شيء نقدمه لهذا الفنان الذي خدم الفن الكويتي، ورفع رأسنا عاليا ويستحق هذا المنصب، ونتمنى له كافة التوفيق”.

 

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