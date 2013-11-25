تعرفي إلى جديد الخلطات الطبيعية التي تزيل المكياج بطريقة طبيعيّة وتفيد البشرة:

زيت الأطفال

اعرفي أنّ زيت الأطفال هو بمثابة مزيل فعّال ومثاليّ وناعم للتخلص من المكياج. ضعي قطرات قليلة منه على كرة قطنية وافركيها فوق العينين، بينما تغمضينهما. قد تضطرين إلى تكرار هذه العملية بضع مرات، وفقاً لكميّة المكياج التي وضعتها على وجهك.

زيت اللوز الطبيعي

يعتبر زيت اللوز الطبيعي مزيلاً طبيعياً ومثالياً للمكياج، وهو رائج جداً في فرنسا. ضعيه على عينيك في الوقت ذاته من استخدام زيت الأطفال.

زيت الزيتون البكر الممتاز

على الرّغم من أنّ زيت الزيتون البكر دهنيّ أكثر من زيت اللوز الطبيعي، خصوصاً حول العينين، إلا أنه الحلّ الممتاز في حال غياب أيّ بديل طبيعي آخر. إنه ناعم جداً، ولكن تجنّبي استخدامه على وجهك كله. بالإضافة إلى ذلك، ضعي قطرات قليلة من زيت الزيتون عند اللجوء إليه لإزالة مكياج العينين.

وصفات طبيعية لإزالة المكياج

الخيار

قشّري الخيار، وحاولي مزجه حتى الحصول على معجونة. ثمّ أضيفي إليه نصف كوب من الحليب، ودعيه كي يتخمّر، خلال 10 دقائق. انتظري حتى يبرد قبل استعماله.

يمكنك أيضاً إعداد مزيل طبيعيّ للمكياج خاصّ بالبشرة التي تعتبر أكثر عرضة من غيرها للبثور، عبر استخلاص عصير الخيار الطازج، ومزجه بقطرات قليلة جداً من زيت الأطفال. سيجعل المزيج البشرة أنعم وأكثر نقاءً.

الشاي الأخضر وحليب الأرزّ

إنّ الشاي الأخضر مثالي للبشرة. امزجي نصف كوب من حليب الأرزّ مع كوب كامل من الشاي الأخضر، ودعي المزيج يبرد. عندما تصبح حرارته طبيعية، طبّقي المزيج على وجهك، بواسطة كريات قطنية لإزالة المكياج بنعومة.

عصير الليمون وحليب الأرزّ

أضيفي ثلثي حليب الأرزّ إلى ثلث عصير الليمون، واخلطي المزيج جيداً. ضعي القليل من المزيج على كرة قطنية، وامسحي بشرتك بنعومة لإزالة المكياج. ولكن، تجنّبي العينين.

الموز وحليب الصويا

اسحقي ثمرة موز واحدة، وامزجيها بملعقة كبيرة من حليب الصويا. عندما يُصبح المزيج متماسكاً، ضعيه على وجهك بواسطة يديك. اتركيه لمدة 10 دقائق، واغسليه بعدها. وبهذه الطريقة، ستتمكّنين من إزالة المكياج وتغذية بشرتك في الآن معاً.

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