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المشروبات الساخنة لإنقاص الوزن

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المشروبات الساخنة لإنقاص الوزن المشروبات الساخنة لإنقاص الوزن

تحتاجين، في الشتاء، إلى تناول المشروبات الساخنة، من أجل إمداد جسمك بالحرارة التي تكونين بحاجة إليها.ويُعتبر بعضها وصفة ناجعة لإنقاص الوزن.
"سيدتي نت" يطلعك على أهمّ المشروبات الساخنة التي تمنحك جسماً رشيقاً:
1- الزنجبيل
تثبت دراسة أجريت في جامعة "ماستريخت"، في هولندا، أنّ تناول الزنجبيل، واتباع حمية غذائية متوازنة، مع المواظبة على ممارسة الرياضة، يُساعد حتماً في خسارة الوزن.ويُنصح بإضافة نصف ملعقة من الزنجبيل وربع ملعقة من القرفة، مع شريحة من الليمون الحامض، في كوب ماء مغلي، وشربه بعد 15 دقيقة، بعد تناول الوجبات مباشرةً.
وللزنجبيل فوائد عدّة، منها:
ـ المساعدة في تحسين عمليّة الهضم، التي من شأنها أن تفيدك في زيادة معدّل إحراق السعرات الحرارية.
ـ الحدّ من الشعور بالغثيان، قبل بدء عملية الهضم.
ـ تعزيز شعورك بالشبع، ما يُساهم في الحدّ من الإفراط في الطعام.
ـ المساعدة في خفض نسبة "الكوليسترول" الضارّ في الدم.
ـ الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2- الشاي
تفيد دراسة، أجريت في كلية "كينغز" في لندن، أنّ تناول كوب من الشاي يُساعدك في خسارة وزنك، ويؤمّن لك الوقاية من عدد من الأمراض.ومن المعروف أنّ جميع أنواع الشاي تأتي من نفس النبات، وهو "كاميليا سينينسيس". وتتوقف الخصائص المختلفة للشاي على أساليب إنتاجه المختلفة ونسبة الأكسدة فيه.
ويعتبر شرب الشاي الأحمر من العادات التقليديّة في بلادنا العربية، وقد دخل معظم البيوت، لكونه أصبح يُعتبر أحد العلاجات المنزلية. كذلك، يستعمل الشاي الأحمر في الصين كدواء، بفضل عدد من الفوائد، منها:
ـ المساهمة في الوقاية من عدد من الأمراض، مثل أمراض القلب والسكّري، كما أنّه مفيد للبشرة والعظام.
ـ احتواؤه على مادة تسمّى "البوليفينول"، التي من شأنها تعزيز عملية الأيض في الجسم، ما يسرّع من عمليّة إحراق .
ـ تخفيضه مستوى "الكولسترول" في الدم، في مقابل زيادة مستويات الكولسترول النافع.

3- شاي الكمّون
يعتبر الكمّون وصفة مخصّصة للّواتي يعانين من زيادة الوزن، بفضل قدرته على إحراق الدهون في الجسم، ولا سيما في منطقة البطن، من خلال:
ـ مساعدة الجسم في التخلّص من الغازات، ومعالجة مشكلة المغص تالياً.
ـ تسريع عملية الهضم، عبر تحسين امتصاص الطعام بطريقة سليمة، ما يُساعد في طرد الدهون من الجسم.
ـ إمداد جسمك بالألياف والفيتامينات والمعادن.
ـ المساهمة في تخفيف أعراض التهابات الصدر، إذا كان شاي الكمون مغليّاً.
ـ المساعدة في علاج مختلف الاضطرابات الشاملة لجهاز التنفس، مثل التهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئويّ والبرد.

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