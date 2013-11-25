ضبط مواد مخدرة بحوزة سجين أثناء عرضه على النيابة بالمنوفية

تمكن ضباط الترحيلات بالمنوفية، اليوم، من ضبط كيس بلاستيك بداخله 4 قطع حشيش 200 قرص مخدر بحوزة سجين حال عرضه على النيابة ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية، إخطارا من النقيب إسلام محمد ضابط بإدارة الترحيلات ، يفيد بضبط كيس بلاستيك بداخله 4 قطع حشيش، و200 قرص مخدر بحوزة “أحمد.س.م” سجين حال عرضه على النيابة فى القضية رقم 12321 جنح مركز قويسنا، وبواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 17440جنح شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .