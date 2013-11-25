أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

محافظ الجيزة : ضبط 14.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

Google+ Print
محافظ الجيزة : ضبط 14.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء محافظ الجيزة : ضبط 14.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة (3)

قال محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن إن كافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق تعمل بكامل طاقتها وجهدها لرصد أي مخالفات وتفعيل القانون تجاه كل من يستغل المواطن أو يتلاعب بقوته.
> وأوضح علي ـ في تصريحاته اليوم/الاثنين  أن الحملات التى نفذتها مديرية في المحافظة بالتنسيق مع شرطة التموين أسفرت عن ضبط 5ر14 طن دقيق مدعم لدى عدد من التجار وأصحاب المخابز قبل بيعها بالسوق السوداء بمناطق أوسيم والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر .
> وكانت مديرية التموين قد وجهت عدة حملات تموينية خلال الشهر الماضى لضبط المخالفين من أصحاب المخابز وأسفرت الحملة الموجهة بدائرة تموين أوسيم عن ضبط 5ر9 طن دقيق مدعم لمنع تسربها إلى السوق السوداء، وحوالي 3 أطنان بدائرة قسم الشيخ زايد قام عدد من أصحاب المخابز بتجميعها بقصد انتاج خبز طباقي وبيعه بأزيد من السعر الرسمي .
> كما تم ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم بمنطقة الحى السادس في مدينة 6 أكتوبر وتم تحرير محاضر بالمخالفات لأصحاب المخابز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .
> وتم تحرير 20 محضر وتقرير مخالفة لعدد من المخابز بأوسيم بسبب مخالفة الترخيص والتصرف فى الدقيق المدعم بالمخالفة وتجميع الأجولة بغرض بيعها بالسوق السوداء ، فضلا عن مصادرة المضبوطات ، وتحرير 5 محاضر للبدالين التموينين بدائرة أوسيم لإرتكاب عدد من المخالفات بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وورود المقررات التموينية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات