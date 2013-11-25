محافظ الجيزة : ضبط 14.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

قال محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن إن كافة الأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق تعمل بكامل طاقتها وجهدها لرصد أي مخالفات وتفعيل القانون تجاه كل من يستغل المواطن أو يتلاعب بقوته.

> وأوضح علي ـ في تصريحاته اليوم/الاثنين أن الحملات التى نفذتها مديرية التموين في المحافظة بالتنسيق مع شرطة التموين أسفرت عن ضبط 5ر14 طن دقيق مدعم لدى عدد من التجار وأصحاب المخابز قبل بيعها بالسوق السوداء بمناطق أوسيم والشيخ زايد ومدينة السادس من أكتوبر .

> وكانت مديرية التموين قد وجهت عدة حملات تموينية خلال الشهر الماضى لضبط المخالفين من أصحاب المخابز وأسفرت الحملة الموجهة بدائرة تموين أوسيم عن ضبط 5ر9 طن دقيق مدعم لمنع تسربها إلى السوق السوداء، وحوالي 3 أطنان بدائرة قسم الشيخ زايد قام عدد من أصحاب المخابز بتجميعها بقصد انتاج خبز طباقي وبيعه بأزيد من السعر الرسمي .

> كما تم ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم بمنطقة الحى السادس في مدينة 6 أكتوبر وتم تحرير محاضر بالمخالفات لأصحاب المخابز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

> وتم تحرير 20 محضر وتقرير مخالفة لعدد من المخابز بأوسيم بسبب مخالفة الترخيص والتصرف فى الدقيق المدعم بالمخالفة وتجميع الأجولة بغرض بيعها بالسوق السوداء ، فضلا عن مصادرة المضبوطات ، وتحرير 5 محاضر للبدالين التموينين بدائرة أوسيم لإرتكاب عدد من المخالفات بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار وورود المقررات التموينية .