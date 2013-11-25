محافظ المنوفية ومدير الأمن يقدما واجب العزاء فى الشهيد محمد مبروك

قام الدكتور أحمد شرين فوزى، محافظ المنوفية،بتقديم واجب العزاء لأهالي المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى الذى أغتيل على يد إرهابيين يوم الإثنين الماضى وذلك بمسقط رأسه بقرية كفر ربيع بمركز تلا.

وقد رافقه كلاً من اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية واللواء أحمد الديب رئيس مركز ومدينة تلا وبحضور بعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن ما تدفعه مصر من دماء أبنائها الأبرار هو ثمن الحرية والديمقراطية التي ننشدها جميعا وأن هذه التضحيات رغم فداحتها لن تثني هذا الشعب العظيم عن مواصلة مشواره واستكمال ما بدأه مؤكداً أن أبوابه مفتوح لأسر شهداء المنوفية فى أى وقت وأن مصر كلها تساند أسر هؤلاء الأبطال.

يذكر أن المقدم مبروك تم اغتياله على يد مجهولين أثناء خروجه من منزله متوجهاً إلى مقر عمله بمدينة نصر و لديه من الأبناء ولد عمره 7 سنوات وابنتين عمرهم 10 و 13 سنه فى مراحل التعليم المختلفة ويعيش مع والدة ووالدته المسنيين بمدنة نصر بالقاهرة.