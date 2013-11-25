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تسمم 8 مساجين بأسيوط بعد تناولهم "أطعمة مدنية" فاسدة

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تسمم 8 مساجين بأسيوط بعد تناولهم "أطعمة مدنية" فاسدة تسمم 8 مساجين بأسيوط بعد تناولهم "أطعمة مدنية" فاسدة

تسمم 8 مساجين بسجن أسيوط العمومى، نتيجة تناولهم وجبة فراخ فاسدة أثناء احتجازهم بغرفة واحدة على ذمة قضايا.

تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير مستشفى أسيوط العام، يفيد بوصول 8 مساجين، وهم "مهران. ح. م" مقيم أبوتيج، و"عوض. م. ع" سن 60 أسيوط، و"عنتر. س. ب" 30 مقيم الزاوية، و"مصطفى. م. ع" 40 الزاوية، و"عزت. ع. ت" 22 مقيم المطيعة، و"خالد. ج. ا" مقيم المطيعة، و"ر. ج. ص" مقيم سوهاج، و"أ. ت. س". فى حالة إعياء وقىء شديد على خلفية إصابتهم بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة فراخ وخضار فاسدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بالمديرية، وأفادت التحريات الأمنية، أن المساجين محتجزون على ذمة قضايا جنائية وسياسية داخل غرفة واحدة بالسجن الخاص بمركز شرطة أسيوط، وأنهم تناولوا وجبة فراخ قام أقرباء أحدهم بزيارته بها، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمر رئيس نيابة شمال أسيوط الكلية بسؤال المساجين المصابين والتحفظ، وطلب تحريات المباحث.

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مصر 365