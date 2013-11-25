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ترحيل إجازة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني ليوم السبت 30 نوفمبر

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ترحيل إجازة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني ليوم السبت 30 نوفمبر ترحيل إجازة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني ليوم السبت 30 نوفمبر

 أصدر معالي صقر بن غباش وزير العمل تعميما بشأن عطلة القطاع الخاص بمناسبة اليوم الـ 42  للدولة يقضي بترحيل العطلة بما يتيح للعاملين في المنشآت والمؤسسات الخاصة الحصول على إجازة يومين أو ثلاثة أيام متتالية وفقا للإجازة الأسبوعية الرسمية التي يحصلون عليها .

وتقرر أن يكون يوم " السبت " الموافق  30  من شهر نوفمبر الجاري..عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تكون الإجازة الأسبوعية للعاملين فيها يوم الجمعة فقط.

كما تقرر وفقا للتعميم أن يكون يوم "الأحد" الأول من شهر ديسمبر المقبل عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تكون الإجازة الأسبوعية للعاملين فيها يومي "الجمعة" و"السبت" .

ورفع معالي وزير العمل أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار.
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