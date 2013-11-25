15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في حفل AMA 2013

في هذا الوقت من العام نتطلع لرؤية أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لإحتفالات السينما والموسيقى العالميّة . ويشوّقنا الإختلاف الذي نراه من حفل لآخر ففي حفل American Music Awards تسعى النجمات الى اعتماد الإطلالات الخلابة التي لا تخلو من عنصر المرح . نعرض لك في هذا الموضوع 15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في هذا الحفل.

١- Katy Perry

شاهدناها متألقة على السجادة الحمراء بفستان أسود رائع من Oscar de la Renta لتظهر بعد ذلك على مسرح الحفل بزي الكومينو التراثي الياباني.

٢- J Lo

تألقت Jennifer Lopez على مسرح الحفل بعدة إطلالات مختلفة منها فستان أسود واسع بقصات ناعمة على الأكتاف .

٣- Lady Gaga

كعادتها في كل حفل لفتت Lady Gaga الآنظار عند ظهورها على ظهر حصان على السجادة الحمراء بفستان جميل من Versace .

٤- Rihanna

شوهدت النجمة متألقة باللون الأسود وقد أثارت التعليقات على الشبكات الإجتماعية بتسريحة شعرها التي بدا وكأنها لم تكتمل .

٥- Christina Aguilera

استعادت Aguilera رشاقتها من جديد وبدت في غاية الجمال بفستان أبيض ناعم من Maria Lucia Hohan .

٦-Heidi Klum

وضعت دار Marchesa لمساتها على إطلالة عارضة الأزياء الجميلة Heidi Klum .

٧- Kesha

اختارت النجمة فستان جميل باللون الأسود من Michael Costello ولكنها لم تتخلّ عن لمسة الغرابة التي عودتنا عليها إذ ظهرت بشعر تطغى عليه ألوان الباستيل .

٨- Emma Roberts

ظهرت Emma على السجادة الحموراء بفستان جميل بلون فضي من Lanvin قد أعجبنا بطريقة تنسيقها للإطلالة مع حذاء وحقيبة بلون مشرق .

٩- Nicole Richie

كانت من أجمل النجمات على السجادة الحمراء للحفل بفستان أبيض ناعم من Emilio Pucci .

١٠- Miley Cyrus

لابد وأن اللون الأبيض من الألوان الدارجة في هذا الموسم إذ اعتمدته Miley Cyrus الى جانب عدد من النجمات الأخريات.

١١- Taylor Swift

عرفت هذه المغنية الشابة بعشقها للون الذهبي وقد اختارته لإطلالاتها في هذا الحفل بفستان من Julien Macdonald.

١٢- Kendall Jenner و Kylie Jenner

ظهرت الأختين Kendall و Kylie الأخوات غير الشقيقات لـ Kim Kardashian في هذا الحفل حيث تألقن بإطلالات عصرية وانيقة .

١٣- Maia Mitchell

اختارت النجمة الشابة إطلالة كامله باللون الأسود واعتمدت مكياج درامي جذاب جداً .

١٤- Jennifer Hudson

اعجبنا بالإطلالة الملونة التي اعتدتها بفسان من Christian Dior و لفتتنا الطريقة التي اكملت فيها اللوك بآيلاينر ذو لون أزرق جميل .

١٥- Zoe Saldana

تتمتع النجمة Saldana بذوق مميز للغاية وقد ظهر ذلك جليا في إطلالتها على السجادة الحمراء لهذا الحفل .

أي هذه الإطلالات التي ظهرت في حفل AMA كانت الأجمل برأيك ؟