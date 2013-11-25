15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في حفل AMA 2013

في هذا الوقت من العام نتطلع لرؤية أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لإحتفالات السينما والموسيقى العالميّة . ويشوّقنا الإختلاف الذي نراه من حفل لآخر ففي حفل American Music Awards تسعى النجمات الى اعتماد الإطلالات الخلابة التي لا تخلو من عنصر المرح . نعرض لك في هذا الموضوع 15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في هذا الحفل.
١- Katy Perry
شاهدناها متألقة على السجادة الحمراء بفستان أسود رائع من Oscar de la Renta لتظهر بعد ذلك على مسرح الحفل بزي الكومينو التراثي الياباني.
٢- J Lo
تألقت Jennifer Lopez على مسرح الحفل بعدة إطلالات مختلفة منها فستان أسود واسع بقصات ناعمة على الأكتاف .
٣- Lady Gaga
كعادتها في كل حفل لفتت Lady Gaga الآنظار عند ظهورها على ظهر حصان على السجادة الحمراء بفستان جميل من Versace .
٤- Rihanna
شوهدت النجمة متألقة باللون الأسود وقد أثارت التعليقات على الشبكات الإجتماعية بتسريحة شعرها التي بدا وكأنها لم تكتمل .
٥- Christina Aguilera
استعادت Aguilera رشاقتها من جديد وبدت في غاية الجمال بفستان أبيض ناعم من Maria Lucia Hohan .
٦-Heidi Klum
وضعت دار Marchesa لمساتها على إطلالة عارضة الأزياء الجميلة Heidi Klum .
٧- Kesha
اختارت النجمة فستان جميل باللون الأسود من Michael Costello ولكنها لم تتخلّ عن لمسة الغرابة التي عودتنا عليها إذ ظهرت بشعر تطغى عليه ألوان الباستيل .
٨- Emma Roberts
ظهرت Emma على السجادة الحموراء بفستان جميل بلون فضي من Lanvin قد أعجبنا بطريقة تنسيقها للإطلالة مع حذاء وحقيبة بلون مشرق .
٩- Nicole Richie
كانت من أجمل النجمات على السجادة الحمراء للحفل بفستان أبيض ناعم من Emilio Pucci .
١٠- Miley Cyrus
لابد وأن اللون الأبيض من الألوان الدارجة في هذا الموسم إذ اعتمدته Miley Cyrus الى جانب عدد من النجمات الأخريات.
١١- Taylor Swift
عرفت هذه المغنية الشابة بعشقها للون الذهبي وقد اختارته لإطلالاتها في هذا الحفل بفستان من Julien Macdonald.
١٢- Kendall Jenner و Kylie Jenner
ظهرت الأختين Kendall و Kylie الأخوات غير الشقيقات لـ Kim Kardashian في هذا الحفل حيث تألقن بإطلالات عصرية وانيقة .
١٣- Maia Mitchell
اختارت النجمة الشابة إطلالة كامله باللون الأسود واعتمدت مكياج درامي جذاب جداً .
١٤- Jennifer Hudson
اعجبنا بالإطلالة الملونة التي اعتدتها بفسان من Christian Dior و لفتتنا الطريقة التي اكملت فيها اللوك بآيلاينر ذو لون أزرق جميل .
١٥- Zoe Saldana
تتمتع النجمة Saldana بذوق مميز للغاية وقد ظهر ذلك جليا في إطلالتها على السجادة الحمراء لهذا الحفل .
أي هذه الإطلالات التي ظهرت في حفل AMA كانت الأجمل برأيك ؟