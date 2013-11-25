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15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في حفل AMA 2013

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15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في حفل AMA 2013 15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في حفل AMA 2013

في هذا الوقت من العام نتطلع لرؤية أجمل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لإحتفالات السينما والموسيقى العالميّة . ويشوّقنا الإختلاف الذي نراه من حفل لآخر ففي حفل American Music Awards تسعى النجمات الى اعتماد الإطلالات الخلابة التي لا تخلو من عنصر المرح . نعرض لك في هذا الموضوع 15إطلالة ملفتة لنجمات الموسيقى في هذا الحفل.
١- Katy Perry
شاهدناها متألقة على السجادة الحمراء بفستان أسود رائع من Oscar de la Renta لتظهر بعد ذلك على مسرح الحفل بزي الكومينو التراثي الياباني.
٢- J Lo
تألقت Jennifer Lopez على مسرح الحفل بعدة إطلالات مختلفة منها فستان أسود واسع بقصات ناعمة على الأكتاف .
٣- Lady Gaga
كعادتها في كل حفل لفتت Lady Gaga الآنظار عند ظهورها على ظهر حصان على السجادة الحمراء بفستان جميل من Versace .
٤- Rihanna
شوهدت النجمة متألقة باللون الأسود وقد أثارت التعليقات على الشبكات الإجتماعية بتسريحة شعرها التي بدا وكأنها لم تكتمل .
٥- Christina Aguilera
استعادت Aguilera رشاقتها من جديد وبدت في غاية الجمال بفستان أبيض ناعم من Maria Lucia Hohan .
٦-Heidi Klum
وضعت دار Marchesa لمساتها على إطلالة عارضة الأزياء الجميلة Heidi Klum .
٧- Kesha
اختارت النجمة فستان جميل باللون الأسود من Michael Costello ولكنها لم تتخلّ عن لمسة الغرابة التي عودتنا عليها إذ ظهرت بشعر تطغى عليه ألوان الباستيل .
٨- Emma Roberts
ظهرت Emma على السجادة الحموراء بفستان جميل بلون فضي من Lanvin قد أعجبنا بطريقة تنسيقها للإطلالة مع حذاء وحقيبة بلون مشرق .
٩- Nicole Richie
كانت من أجمل النجمات على السجادة الحمراء للحفل بفستان أبيض ناعم من Emilio Pucci .
١٠- Miley Cyrus
لابد وأن اللون الأبيض من الألوان الدارجة في هذا الموسم إذ اعتمدته Miley Cyrus الى جانب عدد من النجمات الأخريات.
١١- Taylor Swift
عرفت هذه المغنية الشابة بعشقها للون الذهبي وقد اختارته لإطلالاتها في هذا الحفل بفستان من Julien Macdonald.
١٢- Kendall Jenner و Kylie Jenner
ظهرت الأختين Kendall و Kylie الأخوات غير الشقيقات لـ Kim Kardashian في هذا الحفل حيث تألقن بإطلالات عصرية وانيقة .
١٣- Maia Mitchell
اختارت النجمة الشابة إطلالة كامله باللون الأسود واعتمدت مكياج درامي جذاب جداً .
١٤- Jennifer Hudson
اعجبنا بالإطلالة الملونة التي اعتدتها بفسان من Christian Dior و لفتتنا الطريقة التي اكملت فيها اللوك بآيلاينر ذو لون أزرق جميل .
١٥- Zoe Saldana
تتمتع النجمة Saldana بذوق مميز للغاية وقد ظهر ذلك جليا في إطلالتها على السجادة الحمراء لهذا الحفل .

أي هذه الإطلالات التي ظهرت في حفل AMA كانت الأجمل برأيك ؟

 

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سيدتي