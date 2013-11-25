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بأي قطعة تستبدلين مجوهرات Christina Aguilera؟

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بأي قطعة تستبدلين مجوهرات Christina Aguilera؟ بأي قطعة تستبدلين مجوهرات Christina Aguilera؟

الإثنين 25-11-2013 15:36

بيروت- رولا زعزع عيّاد

الذهب الأبيض والماس كان خيار النجمة كريستينا أغيليرا Christina Aguilera خلال حضورها حفلة توزيع جوائز الموسيقى الأميركية American Music Awards التي أقيمت مساء أمس في مدينة لوس أنجلس. كريستينا التي ارتدت فستاناً باللون الأبيض، أرادت أن تزيّن إطلالتها بأقراط وخواتم مصنوعة من الذهب الأبيض والماس. المجوهرات التي اختارتها أضافت بريقاً الى إطلالاتها وزادت حضورها فخامة. واللون الأبيض الذي اختارته لفستانها، سمح لها بأن تختار قطعة المجوهرات التي تريدها.
لو كنت مكان كريستينا، أي قطعة كنت ستختارين لفستانك الأبيض؟

 

 

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