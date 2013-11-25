راكبة تحطم تلفزيون بعد مطالبة الجمارك لها بتسديد 600 جنيه

قامت راكبة مصرية الجنسية بتحطيم جهاز تلفزيون 32 بوصة (lcd) بصالة الوصول بمطار القاهرة الدولى بسبب طلب الجمارك تحصيل رسوم 600 جنيه على الجهاز، انفعلت الراكبة أمام الجميع وقامت بكسر الجهاز أثناء معاينته، وأكدت أنها قامت بشراء الجهاز بحوالى 400 جنيه فقط.

يذكر أنه إنهاء إجراءات ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض فوجئت الراكبة "منى. ل" طبيبة بمأمور الجمرك يستفسر منها عن جهاز التلفزيون 32 بوصة (lcd) وبعد تفتيشها طلبت منها الجمارك تحصيل مبلغ على الجهاز وحاولت الراكبة تخفض المبلغ مع الجمارك إلا أنهم رفضوا، قامت على الفور بتحطيم التلفزيون أمام الجميع بالصالة وأكدت أن قيمة الرسوم الجمركية أغلى من ثمن التلفزيون، قامت سلطات الأمن بالتدخل لإنهاء المشاجرة بصالة الوصول وتقدمت الراكبة باعتذار.