بالصور: Angelina Jolie تقضي وقتاً ممتعاً مع "التوأمين"

رغم ضغط العمل الكبير، استغلّت Angelina Jolie وقت فراغها لتقضيه مع توأميها Knox وVivienne.

وقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجمة Angelina Jolie، التي تنفق 10 ملايين دولار سنوياً على أطفالها، وهي تتناول الغداء وتقضي وقتاً مسلياً، مع توأميها Knox وVivienne البالغين من العمر 5 أعوام، في العاصمة الأسترالية "سيدني".

Angelina التي كانت بدون مكياج، حرصت على أن تحضن الطفلين، وأن تمسكهما جيّداً، أثناء الدخول إلى المطعم والخروج منه.

يذكر أن Angelina Jolie تتولى حالياً إخراج فيلم لها، ولديها 6 أطفال: 3 منهم بالتبني، و3 آخرون بيولوجيون من صديقها Brad Pitt.

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شبكةعيونالإخبارية

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سيدتي