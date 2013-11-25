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3 إطلالات أخَّاذة للنجمة Eva Longoria

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3 إطلالات أخَّاذة للنجمة Eva Longoria 3 إطلالات أخَّاذة للنجمة Eva Longoria

تحرص النجمة الجميلة Eva Longoria على اختيار الأزياء الأنيقة التي تناسب قوامها الرشيق "البيتيت"، وتظهرها بأجمل إطلالة، وقد ظهرت النجمة بإطلالات مختلفة في الفترة الأخيرة اخترنا منها3 إطلالات نعرضها لكِ لتستوحي منها ما يناسب إطلالتكِ:
١- أنيقة بتصميم ايلي صعب
اختارت Eva فستاناً قصيراً من الدانتيل الناعم حمل لمسات المصمم اللبنانيّ الشَّهير ايلي صعب، وتميَّز بلونه الورديّ المنعش، وقد نسَّقته مع حذاء لحميّ لتحافظ على نعومة إطلالتها.
٢- متألِّقة بالأسود من Victoria Beckham
ظهرت النجمة متألِّقة قبل أيام مع المصممة Victoria Beckham، وقد كانت متألِّقة بأحد تصاميمها الأنيقة بلون أسود جذَّاب، كما أعجبنا باختيار Eva Longoria للماكياج السموكي الجميل في هذه الإطلالة.
٣- إطلالة متجددة من "Versace"
كان اللون الأبيض طاغٍ على إطلالة Eva Longoria الجميلة بفستان من "Versace"، وتميَّز الفستان بتفاصيل جميلة باللون الأصفر مما جعلها تنسِّقه مع حذاء ذهبيّ بكعب عالٍ.
صوِّتي لأجمل إطلالة للنجمة Eva Longoria من بين هذه الإطلالات الثلاث.

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سيدتي