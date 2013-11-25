رئيس محكمة بالسويس: 398 ألفا القوة التصويتية للمحافظة بالاستفتاء

قال المستشار وائل إبراهيم رئيس محكمة السويس الابتدائية، إن القوة التصويتية لمحافظة السويس طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين التى تسلمتها المحكمة منذ أيام للاستعداد على الاستفتاء على الدستور تبلغ 398 ألفا و69 ناخبا فى إجمالى جميع الأحياء.

أضاف رئيس المحكمة لـ"اليوم السابع" أن السويس جغرافيا مقسمة إلى 5 أقسام انتخابية وكل قسم له كتلته التصويتية، موضحا أن قسم حى السويس يتضمن 56 ألفا و882 ناخبا، وقسم حى الأربعين 171 ألفا و913 ناخبا، وقسم فيصل 102 ألف و255 ناخبا وقسم الجناين 57 ألفا و459 ناخبا وقسم عتاقة 9 ألفا و560 ناخبا.

تابع رئيس المحكمة أن عمل لجنة تلقى التظلمات على الحق فى التصويت مستمرة برئاسته، موضحا أن مهمة اللجة تلقى التظلمات لمن استبعد من حق التصويت، موضحا أنه سيتم فحص جميع الطلبات ومن سيتم قبوله سيتم منحه حق التصويت.

وتابع رئيس المحكمة أن اللجنة ستستمر فى عملها حتى يتم دعوة الناخبين رسميا على الاستفتاء، موضحا أن قاعدة الناخبين متواجدة ومتوفرة بمقر المحكمة لكل من يريد الاطلاع ويعلم توافر اسمه وحقه فى التصويت من عدمه.