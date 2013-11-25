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بالفيديو..شبورة مائية تحجب الرؤية عن سماء محافظة الغربية

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بالفيديو..شبورة مائية تحجب الرؤية عن سماء محافظة الغربية بالفيديو..شبورة مائية تحجب الرؤية عن سماء محافظة الغربية

تشهد سماء محافظة الغربية حالة من الشبورة المائية الكثيفة والقريبة جدا من الأرض، مما تسبب فى شلل مرورى تام، وإعاقة كاملة لحركة النقل والمواصلات على الطرق العامة والداخلية.

وشهدت مواقف الركاب زحاما جماهيريا كبيرا من قبل الموظفين والطلاب، بعد أن انعدمت السيارات من المواقف، وتعطل آلاف الطلاب عن الوصول لمدارسهم وجامعاتهم.

كما شهد طريق إسكندرية الزراعى حالة من الزحام بعد تكدس السيارات خلف بعضها خوفا من السرعة، ولم يستطع أى قائد أن يتحرك بسرعة أكثر من 20 كيلو مما تسبب فى شلل للحركة المرورية داخل طنطا وخارجها، وهو ما حدث أيضا على مزلقان القاصد الرئيسى منذ السابعة صباحا، فيما أكد شهود عيان أن هناك الكثير من السيارات على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وطريق طنطا المنصورة، فى حين سمحت المدارس والجامعة وبعض الشركات للعاملين فيها بالتأخر لمدة نصف ساعة حسب المسافة بين العمل ومحل الإقامة.

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مصر 365

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