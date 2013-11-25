محافظ الغربية يأمر بسرعة حل مشاكل مواطنى المحافظة

أصدر اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، تعليمات مشددة لرؤساء الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، بسرعة تلبية طلبات المواطنين وبحث شكواهم والعمل على حلها فى إطار القوانين واللوائح المنظمة، والرد على أصحاب الشكاوى بما تم بشأنها.

وأكد المحافظ، فى تصريح له اليوم، ضرورة التصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية، وأنه لا تهاون مع أحد، ولابد من وقف التعدى، مشيراً إلى أن حجم التعديات فى محافظة الغربية وصل إلى 80 ألف حالة تعد منذ الثورة 25 يناير، تم إزالة 5500 حالة منها خلال 4 أشهر.

وأشار إلى أن العمل مستمر لإزالة باقى التعديات من خلال الحملات اليومية، وهناك إجراءات مشددة لجميع المسئولين بالمحافظة فى عدم توصيل المرافق للمخالفين، مع محاسبة مسئولى التنظيم بالوحدات المحلية والزراعة وحماية الأراضى عن التعديات وتحويلهم للنيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل.