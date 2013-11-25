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ناشطان يتقدمان بأول طلب لتنظيم مظاهرة في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر

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ناشطان يتقدمان بأول طلب لتنظيم مظاهرة في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر ناشطان يتقدمان بأول طلب لتنظيم مظاهرة في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر

 

لم يكد مداد قانون تنظيم الحق فى التظاهر يجف بعد نشره فى الجريدة الرسمية ثم دخوله حيز التنفيذ اليوم حتى سارع إثنان من النشاط السياسيين للاعلان عن عزمها التوجه فى وقت لاحق اليوم الى قسم شرطة قصر النيل لتقديم أول طلب للتظاهر وفقا للقانون الجديد الذي أصدرته رئاسة الجمهورية أمس الأحد.

و قال الناشطان محمد عادل القيادي بحركة 6 ابريل وعلي عاصم عضو حزب الدستور إنهما سيقدمان هذا الطلب للتظاهر يوم أول ديسمبر القادم في ميدان التحرير ضد قانون التظاهر الذي صدر أمس والذي وصفاه بأنه يقيد حق التظاهر .

وأضافا في بيان مشترك أنهما سيتوجهان بصحبة عدد من المتضامنين معهم إلى قسم شرطة قصر النيل التابع له منطقة التظاهر “ميدان التحرير” لتقديم طلب التظاهرة ضد هذا القانون الذى أبدى بعض السياسيين والحقوقيين ملاحظات حول بعض مواده.. كما سيقوموا بدفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب و قدره 32 جنيها .

أ ش أ

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