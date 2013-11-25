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القبض على 12من المتهمين بالتعدي على مقابر الأقباط ومراكز الشرطة بالمنيا

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القبض على 12من المتهمين بالتعدي على مقابر الأقباط ومراكز الشرطة بالمنيا القبض على 12من المتهمين بالتعدي على مقابر الأقباط ومراكز الشرطة بالمنيا

أرشيفية

نجحت سلطات الأمن في إلقاء القبض على 2 من المتهمين بالتعدي على مقابر الأقباط بمركز ديرمواس والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 2052 لسنه 2013 .

كما تم القبض على 10 متهمين آخرين حيث ألقت سلطات الأمن القبض على متهم بمركز مغاغة والمطلوب ضبطه وإحضاره في واقعة إقتحام مركز الشرطة في الواقعة رقم 12 لسنة 2013 ، و 4 متهمين بمركز مطاي والمطلوب ضبطهم وأحضارهم في المحضر رقم 21 احوال اقتحام مركز ، و 4 متهمين بمركز ملوي والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في المحضر رقم 2052 لسنة 2013 اقتحام مبني وحدة المرور ، و آخر بمركز العدوة والمطلوب ضبطه وإحضاره في المحضر رقم 2322 لسنة 2013 اقتحام مركز .

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