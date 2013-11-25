راكبة تحطم تليفزيون “lcd” لطلب الجمارك 600 جنيهًا رسوم بالمطار

قامت راكبة مصرية الجنسية بتحطيم جهاز تلفزيون 32 بوصة (lcd) بصالة الوصول بمطار القاهرة الدولي بسبب طلب الجمارك تحصيل رسوم 600 جنية على الجهاز .

انفعلت الراكبة أمام الجميع وقامت بكسر الجهاز أثناء معاينته ، وأكدت أنها قامت بشراء الجهاز بحوالي 400 جنية فقط .

أثناء إنهاء إجراءات ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض فوجئت الراكبة منى .ل طبيبة بمأمور الجمرك يستفسر منها عن جهاز التلفزيون 32 بوصة (lcd) وبعد تفتيشها طلبت منها الجمارك تحصيل مبلغ على الجهاز 600 جنية، حاولت الراكبة تخفيض المبلغ مع الجمارك إلا أنهم رفضوا ، فقامت على الفور بتحطيم التلفزيون أمام الجميع بالصالة وأكدت أن قيمة الرسوم الجمركية أغلى من ثمن التلفزيون .

وقامت سلطات الأمن بالتدخل لإنهاء المشاجرة بصالة الوصول وتقدمت الراكبة بالاعتذار .