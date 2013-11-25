أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ندوة بمركز الإعلام بالسويس حول مفهوم العدالة الإنتقالية‎

Google+ Print
ندوة بمركز الإعلام بالسويس حول مفهوم العدالة الإنتقالية‎ ندوة بمركز الإعلام بالسويس حول مفهوم العدالة الإنتقالية‎

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ، صباح اليوم ، لقاء وندوة موسعة حول مفهوم العدالة الإنتقالية ، حاضر خلالها الدكتور هاني صبري أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة السويس .

خلال الندوة قدم الدكتور صبري شرح لمفهوم العدالة الإنتقالية الذي أصبح متداولا في العالم العربي بعد اندلاع ثورات الربيع العربي بتونس ومصر وليبيا ، وقد اثار الموضوع العديد من المؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات الحقوقية إضافة  إلى الالتلافات الثوريه والمثقفين النقديين الذين مارسوا النقد السياسي المسئول ضد الأنظمة الشمولية ، كما أوضح أن العدالة الإنتقاليه مرتبطه بالعديد من المفاهيم منها المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية وبناء السلام الاجتماعي .

واشار أنه من أهم أهداف العدالة الإنتقالية وقف الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتحقيق في الجرائم الماضية وتحديد المسئوليين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا ومنع وقوع اانتهاكات مستقبلية والحفاظ على السلام الاجتماعي ، وخلاصه القول أن إنجاز العدالة الإنتقالية يشترط من الناحية النفسية السياسيية ممارسة الأطراف جميعا دون إقصاء لأحد ولابد من التمسك بعدد من الثوابت الفكرية أهمها اننا شعب واحد رغم تنوع عقائدنا وأفكارنا ومصالحنا القريبة والبعيدة والتصالح ينبغى أن يكون بالرضا الطوعي المتبادل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا