ندوة بمركز الإعلام بالسويس حول مفهوم العدالة الإنتقالية‎

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس ، صباح اليوم ، لقاء وندوة موسعة حول مفهوم العدالة الإنتقالية ، حاضر خلالها الدكتور هاني صبري أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية بجامعة السويس .

خلال الندوة قدم الدكتور صبري شرح لمفهوم العدالة الإنتقالية الذي أصبح متداولا في العالم العربي بعد اندلاع ثورات الربيع العربي بتونس ومصر وليبيا ، وقد اثار الموضوع العديد من المؤسسات المجتمع المدني خاصة المؤسسات الحقوقية إضافة إلى الالتلافات الثوريه والمثقفين النقديين الذين مارسوا النقد السياسي المسئول ضد الأنظمة الشمولية ، كما أوضح أن العدالة الإنتقاليه مرتبطه بالعديد من المفاهيم منها المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية وبناء السلام الاجتماعي .

واشار أنه من أهم أهداف العدالة الإنتقالية وقف الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والتحقيق في الجرائم الماضية وتحديد المسئوليين عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا ومنع وقوع اانتهاكات مستقبلية والحفاظ على السلام الاجتماعي ، وخلاصه القول أن إنجاز العدالة الإنتقالية يشترط من الناحية النفسية السياسيية ممارسة الأطراف جميعا دون إقصاء لأحد ولابد من التمسك بعدد من الثوابت الفكرية أهمها اننا شعب واحد رغم تنوع عقائدنا وأفكارنا ومصالحنا القريبة والبعيدة والتصالح ينبغى أن يكون بالرضا الطوعي المتبادل .