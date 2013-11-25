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” وضعية القبائل العربية فى صعيد مصر” .. مؤتمر للقبائل العربية بالمنيا

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جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

عقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان والقبائل العربية أول مؤتمر يتناول” وضعية القبائل العربية فى صعيد ” برعاية عمد ومشايخ عرب هور بالمنيا وملوى وأبو قرقاص وأسرة منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بصعيد مصر.

وتناول المؤتمر موضوعات المواطنة وعدم التمييز ونبذ الإرهاب وحتمية التعا يش السلمى بلا تمييز بحضور لفيف من عمد ومشايخ ومثقفى القبائل العربية بقصر هور وذلك لتأكيد انتماءهم لهذا الوطن واستقلاله ورفعته والتصدي لكل أشكال العنف.

وقال على النجار،  منسق المؤتمر بالقبائل العربية ، أن الأقباط والمسلمين وجهان لعمله واحده و لانقبل العودة إلى الخلف و الجميع سواسية فى الحقوق والواجبات
> فيما أكد شباب القبائل عن دورهم الكبير فى النضال ودورهم الوطنى المشرف.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من النشطاء السياسيين كان على رأسهم أشرف فايز القيادي بحزب المؤتمر ووائل كيشار و وائل القذافي و قرشي و محمود بالوحدة المحلية وشيخ العرب محمد مطري.

وقد  أكد المشاركون فى المؤتمر على طمس تاريخ العرب ونظرة التخوين والتهميش وعدم تسليط الإعلام على القبائل العربية وصورتهم السيئة داخل الدراما والسينما مؤكدين أن للقبائل ثقل ثقافى كبير.

وطالب أهالي المنطقة ببناء وحدة صحيه لهم ورصف الطريق الخاص بالنجع وتوفير كوب من الماء النظيف لهم معربين عن رفضهم التام لوضع البعض فكرة ألكوته الأقليات فى الدستور مؤكدين عدم قبولهم بالتهميش ، وطالب الأستاذ شريف نادى عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار تفعيل دور المواطنة.

وأكد الدكتور محمد واكد، الباحث العلمى بالقاهرة على دور الشباب فى المرحلة القادمة وعلى تهميش شباب أبناء صعيد مصر.

كما تحدث الشيخ فرغ عزوز عن حقوق الإنسان فى الإسلام، وتحدث الراهب مكارى أبو فان من دير القديس أبو فانا بعرب قصر هور عن المحبة والعطاء والتسامح والحقوق والوجبات مع الغير، وتحدث الاستاذ احمد سميكة مسؤل حزب الوفد بملوى محافظة المنيا عت التهميش وعم التمييز بين شخص عن الاخر ون الجميع لهم حقوق وعليهم وجباتنحو الوطن .

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

 

 

 

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