جوارديولا يهدد باستبعاد نجوم بايرن المتورطين في تسريب أسرار غرف الملابس

برلين، (إفي): كشفت تقارير صحفية أن الكتالوني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ هدد نجوم فريقه بالاستبعاد مهما كانت أسمائهم في حال تورطهم في تسريب أسرار غرف الملابس لصحيفة (بيلد).

ونشرت الصحيفة ذائعة الصيت في ألمانيا تسريبات على لسان جوارديولا من داخل غرف الملابس قال فيها للاعبيه عقب الفوز بالكلاسيكو على بروسيا دورتموند "لا يهمني اسم وصيت أي لاعب، سوف استبعد مسرّب الاخبار، حتى لو جاء لي مطأطأ الرأس، لن يلعب معي مرة أخرى".

وقبل الكلاسيكو الذي حقق فيه بايرن انتصارا كبيرا بنتيجة 3-0 بمعقل دورتموند، نشرت (بيلد) تسريبات حول خطة جوارديولا في القمة باعتماده على الكرات الطولية وتغيير مركز الجناحين وبعض الأمور الفنية الاخرى.

وامام ذلك قال جوارديولا غاضبا لأحد صحفيي (بيلد) "سأدعوك لحضور الحصص التدريبية اذا أردت، لذا لا يوجد داع للتحدث مع اللاعبين".