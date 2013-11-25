أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - فالكاو ' لا يصدق عينيه ' بعد استبداله مبكرا

Google+ Print
بالفيديو - فالكاو ' لا يصدق عينيه ' بعد استبداله مبكرا بالفيديو - فالكاو ' لا يصدق عينيه ' بعد استبداله مبكرا

باريس، (إفي): لم يصدق النجم الكولومبي راداميل فالكاو، هداف فريق موناكو، نفسه حين قام مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري باستبداله قبل نحو نصف ساعة من انتهاء مواجهة نانت في الدوري الفرنسي.

وكانت نتيجة لقاء الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي تشير الى التعادل السلبي حين خرج فالكاو بعد إهداره لثلاث فرص للتسجيل.

وبدا على وجه "النمر" ملامح الاستعجاب والدهشة من قرار رانييري، حيث كان يتحقق من رقمه المكتوب على لوحة التبديلات.

ووضع فالكاو يده فوق عينيه في إشارة طريفة للتشكك من رؤيته للرقم "9" كما لو أنه فقد قدرته على البصر.

ورغم حزنه على التغيير، الا أن هداف بورتو وأتلتيكو مدريد السابق صافح زملائه ورانييري قبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

وجاء هدف موناكو المنتظر بعد ثلاث دقائق فقط من خروج فالكاو بتسديدة صاروخية من زميله المغربي منير عبادي.

وحافظ هذا الفوز لفريق الإمارة الثرية على المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، متخلفا بنقطة واحدة عن ليل الوصيف، وخمس نقاط عن حامل اللقب والمتصدر باريس سان جيرمان.

لمشاهدة اللقطة، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر