بالفيديو - فالكاو ' لا يصدق عينيه ' بعد استبداله مبكرا

باريس، (إفي): لم يصدق النجم الكولومبي راداميل فالكاو، هداف فريق موناكو، نفسه حين قام مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري باستبداله قبل نحو نصف ساعة من انتهاء مواجهة نانت في الدوري الفرنسي.

وكانت نتيجة لقاء الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي تشير الى التعادل السلبي حين خرج فالكاو بعد إهداره لثلاث فرص للتسجيل.

وبدا على وجه "النمر" ملامح الاستعجاب والدهشة من قرار رانييري، حيث كان يتحقق من رقمه المكتوب على لوحة التبديلات.

ووضع فالكاو يده فوق عينيه في إشارة طريفة للتشكك من رؤيته للرقم "9" كما لو أنه فقد قدرته على البصر.

ورغم حزنه على التغيير، الا أن هداف بورتو وأتلتيكو مدريد السابق صافح زملائه ورانييري قبل الجلوس على مقاعد البدلاء.

وجاء هدف موناكو المنتظر بعد ثلاث دقائق فقط من خروج فالكاو بتسديدة صاروخية من زميله المغربي منير عبادي.

وحافظ هذا الفوز لفريق الإمارة الثرية على المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، متخلفا بنقطة واحدة عن ليل الوصيف، وخمس نقاط عن حامل اللقب والمتصدر باريس سان جيرمان.

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