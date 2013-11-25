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فتح رابعة العدوية والنهضة أمام حركة مرور السيارات .. واستمرار اغلاق التحرير

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فتح رابعة العدوية والنهضة أمام حركة مرور السيارات .. واستمرار اغلاق التحرير فتح رابعة العدوية والنهضة أمام حركة مرور السيارات .. واستمرار اغلاق التحرير

أرشيفية لميدان رابعة العدوية

قامت قوات الجيش والشرطة صباح اليوم الاثنين بفتح ميدانى رابعة العدوية والنهضة أمام حركة مرور السيارات؛ وذلك بعد اغلاقهما طوال يوم امس تحسبا للمظاهرات التى دعا اليها تنظيم الاخوان بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
> وقامت  قوات الجيش والشرطة بازالة حواجز الأسلاك الشائكة بالميدانين عن نهر الطريق، وهو ما أدى الى سيولة مرورية بمحيط مدينة نصر ومصر الجديدة، وكذلك محيط جامعة القاهرة، فى الوقت الذى مازالت قوات من الجيش والشرطة تتمركز بالميدانين.
> وفى السياق ذاته، واصلت قوات الجيش والشرطة اغلاقها لميدان التحرير أمام حركة مرور السيارات ؛ حيث مازالت جميع المحاور والشوارع المؤدية الى الميدان مغلقة بحواجز الأسلاك الشائكة والآليات العسكرية، فى الوقت الذى بدأت فيه شوارع وسط القاهرة تشهد كثافات مرورية مرتفعة بسبب غلق الميدان وتوجه معظم المواطنين الى أعمالهم صباح اليوم.

أ ش أ

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