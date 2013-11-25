مقتل وإصابة 14 شخصا فى اشتباكات للجيش الليبى مع أنصار جماعة سلفية

قتل عسكريان وجرح 12 شخصا آخرين، بينهم ثلاثة مدنيين فى اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للجيش الليبى مع أنصار الشريعة السلفية الجهادية فى مدينة بنغازى (شرق)، صباح الاثنين، على ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمى باسم القوات الخاصة والصاعقة العقيد ميلود الزوى، إن "اشتباكا داميا يجرى بين قواتنا وقوات جماعة أنصار الشريعة منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، فى مناطق متفرقة من مدينة بنغازى".

وقالت مديرة مكتب الإعلام فى مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فادية البرغثى، "إن قتيلين عسكريين وتسعة جرحى من قوات الجيش وصلوا إلى المستشفى بعضهم فى حالة خطرة، إلى ثلاثة جرحى آخرين فى صفوف المواطنين جراء الرصاص العشوائى".