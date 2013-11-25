اتصالات مكثفة بالخرطوم لتحديد موعد للمفاوضات مع الحركة الشعبية

كشف رئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال- إبراهيم غندور، عن اتصالات أجراها الوسيط الإفريقى المشترك ثامبو أمبيكى بوفد التفاوض لحكومة الخرطوم، لتحديد موعد جديد للتفاوض مع الحركة الشعبية.

وقال غندور- فى تصريح لشبكة الشروق السودانية مساء أمس الأحد- إن الوفد أبلغ أمبيكى استعداده للتفاوض فى أى وقت تحدده الوساطة الإفريقية، مؤكدًا أن قضية التفاوض حول منطقتى "جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان"، أقرتها الدولة فى كل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، كما أقرتها على مستوى شورى الحزب الحاكم بالسودان.

وكان عضو الوفد الحكومى للتفاوض حسين حمدى، توقع أن تبدأ الجولة القادمة من المفاوضات مع الحركة الشعبية- قطاع الشمال- حول المنطقتين، بنهاية نوفمبر الجارى، أو بداية شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التى يرأسها ثامبو أمبيكى.

يذكر أن الحكومة السودانية أعلنت فى وقت سابق، استعدادها لاستئناف التفاوض مع حاملى السلاح بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، استنادا لاتفاقيات السلام وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2046.