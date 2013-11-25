"علماء المسلمين" يرحب بتوحد فصائل سورية ويدعوها للتكامل مع غيرها

ثمن الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أمس الأحد، مبادرة توحيد بعض الفصائل السورية، معتبراً أنها "تأتى فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوحدة ورص الصفوف من أجل استكمال معركة التحرير فى سوريا"، بحسب بيان للاتحاد.

ودعا الاتحاد، الذى يتخذ من الدوحة مقراً له، فى البيان الذى حمل توقيع رئيسه يوسف القرضاوى وأمينه العام على القرة داغى ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، الفصائل التى توحدت "للتكامل مع غيرها من القوى الثورية السورية".

وأعلنت ستة فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية اندماجها فى تكتل جديد، يحمل اسم "الجبهة الإسلامية"، موضحة فى مقطع مصور نشرته على الإنترنت قبل يومين أنها ستكون تحت قيادة غرفة عمليات واحدة.

ويشمل التكتل الجديد، كل من لواء التوحيد، وحركة أحرار الشام، وجيش الإسلام، ولواء صقور الشام، ولواء الحق وأنصار الشام، والجبهة الكردية الإسلامية.