مقتل عضو رواندى ببعثة السلام المشتركة فى كمين شمال دارفور

أعلنت الأمم المتحدة مقتل رواندى عضو فى بعثة السلام المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقى، أمس الأحد، فى كمين فى شمال دارفور.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركى، اليوم الاثنين، إن الكمين وقع بالقرب من كبكابية فى شمال دارفور، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون "شعر بقلق عميق عندما أبلغ بأن هجوما آخر من قبل مسلحين مجهولين استهدف موكبا للعملية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور".

وأضاف أن "الأمين العام يدين بأشد العبارات هذا الهجوم، وينتظر من حكومة السودان أن تقوم بتحرك سريع لجلب مرتكبى هذا الهجوم والهجمات السابقة على القوة المشتركة إلى القضاء".