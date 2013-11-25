أول ماجستير فى مجال العلوم التطبيقية باللغة الفرنسية بجامعة المنصورة

بدأ العمل ببرنامج الماجستير فى المناعة والطب التجددى باللغة الفرنسية بنظام التعليم عن بعد، الذى تمنحه كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، لخريجى كليات الصيدلة من دول العالم، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرانكفونية للجامعات http://medecine.auf-foad.org, ، وقد بدأت الدراسة فى 15 نوفمبر 2013.

ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين ثلاث كليات بالجامعة، هى كلية الطب وكلية الصيدلة وقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، وبالتعاون مع جامعة باريس، كما أعربت جامعة سانجور الفرنسية عن استعدادها للمشاركة فى منح هذه الدرجة، والتى تعتبر أول درجة ماجستير فى المناعة والطب التجددى بنظام التعليم عن بعد فى مصر والدول العربية والإفريقية.

يدرس بهذا البرنامج طلاب من مصر والكاميرون وغينيا وبوركينا والكونغو والجزائر، ويشترط للتقدم لهذا البرنامج الإلمام باللغة الفرنسية، ويفتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد بداية من شهر مارس 2014.

ومن الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة قد تقدمت بهذا المشروع للوكالة الفرانكفونية للجامعات عام 2010 فى إطار المنح التى تقدمها الوكالة، لإنشاء درجة ماجستير بنظام التعليم عن بعد، وتم قبول مشروع جامعة المنصورة عام 2011 من بين جامعات دول الشرق الأوسط الأعضاء بالوكالة.