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ضبط معدات وأدوات تستخدم فى صناعة المتفجرات بمنزل أحد عناصر الاخوان بالجيزة

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ضبط معدات وأدوات تستخدم فى صناعة المتفجرات بمنزل أحد عناصر الاخوان بالجيزة ضبط معدات وأدوات تستخدم فى صناعة المتفجرات بمنزل أحد عناصر الاخوان بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعض المعدات والأدوات التى تستخدم فى صناعة المتفجرات داخل منزل أحد عناصر تنظيم “الإخوان المسلمين” بالجيزة.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد كلف مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالى بتكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمين باقتحام وإضرام النيران بأقسام ومراكز الشرطة بالجيزة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والصادر بحقهم قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة.

وأسفرت الجهود التى أشرف عليها مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمود فاروق عن تحديد مكان اختباء أحد المتهمين المنتمين لتنظيم الإخوان ويدعى عبد الرحمن م.س (21سنة) بدائرة قسم شرطة الجيزة؛ حيث تبين عدم تواجده بالمنزل.

وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط بعض المعدات والأدوات الخاصة التى تستخدم فى صناعة المتفجرات وشملت 202 بطارية 9 فولت، ومفاتيح كهرباء لفتح وغلق الدائرة الكهربائية، و5 أجهزة لقياس شدة التيار الكهربائى، و8 مكثفات كهرباء، و14 قاعدة مقاومة، ولمبات وسماعات بيان، وأدوات لتوصيل البطاريات، و5 برادات لتصنيع الدوائر الكهربائية، ووحدة استقبال لاسلكى، و14 عبوة لحام، و5 أقنعة غاز، وقطعتى سلاح أبيض (كتر)، و8 هواتف محمولة وقفاز عازل.

كما أسفرت الجهود عن ضبط شقيق المذكور ويدعى يوسف (25سنة) مقيم بذات العنوان، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، و3 طلقات من ذات العيار، وسلاح أبيض (سكين) …. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

أ ش أ

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