أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط 3 هاربين من حكم مؤبد و 36 حكم بالغربية والبحيرة

  • 4
Google+ Print
ضبط 3 هاربين من حكم مؤبد و 36 حكم بالغربية والبحيرة ضبط 3 هاربين من حكم مؤبد و 36 حكم بالغربية والبحيرة

مدير أمن الغربية

تمكنت مديرية أمن الغربية من بقيادة اللواء أسامة بدير بالتنسيق مع وحد مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط عصام فؤاد 32سنة عاطل مقيم بمحلة البرج بالمحلة والمحكوم علية فى القضية 28245مخدرات (مؤبد ) .

كما تمكنت من ضبط أبراهيم أسماعيل 33سنة هارب من 17قضية متنوعة وحمودة عوض 48سنة هارب من 19 قضية ، تم تحرير محضر واخطرت النيابة .

و فى نفس الاطار شنت مباحث تموين البحيرة حملات تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة اسفرت عن ضبط مصطفى . هـ . ع (36 عاما) موزع اسطوانات بوتاجاز منزليه بحوش عيسى ، لقيامة بالتصرف فى 60 اسطوانة بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعه .

كما تمكنت الحملة من ضبط 17 قضية تموينية متنوعة شملت بيع إسطوانات غاز بأزيد من السعر ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، ومخابز مخالفة الانتاج ، وغش تجارى ، وتحررت المحاضر اللازمة واحيلت للنيابة العامة فتولت التحقيق .

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا