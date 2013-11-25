ضبط 3 هاربين من حكم مؤبد و 36 حكم بالغربية والبحيرة

تمكنت مديرية أمن الغربية من بقيادة اللواء أسامة بدير بالتنسيق مع وحد مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط عصام فؤاد 32سنة عاطل مقيم بمحلة البرج بالمحلة والمحكوم علية فى القضية 28245مخدرات (مؤبد ) .

كما تمكنت من ضبط أبراهيم أسماعيل 33سنة هارب من 17قضية متنوعة وحمودة عوض 48سنة هارب من 19 قضية ، تم تحرير محضر واخطرت النيابة .

و فى نفس الاطار شنت مباحث تموين البحيرة حملات تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة اسفرت عن ضبط مصطفى . هـ . ع (36 عاما) موزع اسطوانات بوتاجاز منزليه بحوش عيسى ، لقيامة بالتصرف فى 60 اسطوانة بوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعه .

كما تمكنت الحملة من ضبط 17 قضية تموينية متنوعة شملت بيع إسطوانات غاز بأزيد من السعر ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، ومخابز مخالفة الانتاج ، وغش تجارى ، وتحررت المحاضر اللازمة واحيلت للنيابة العامة فتولت التحقيق .

أ ش ا