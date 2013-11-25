محافظ البحيرة : تسليم وتنفيذ 114 مدرسة جديدة بتكلفة 104 ملايين جنيه

اعلن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة انه تم تسليم 13 مدرسة جديدة بتكلفة 22 مليون جنية تضم 271 فصلا ، وجارى تنفيذ 23 مدرسة جديدة بتكلفة 57 مليون جنيه تضم 233 فصلا ، بالاضافة الى 41 مدرسة جديدة تم الانتهاء من اعمال الطرح والاسناد لها وجارى تجهيزها ليبدأ العمل بها , وكذلك 37 مدرسة منحة اماراتية عبارة عن 7 مدارس تضم 103 فصول بتكلفة تقدر بـ 25 مليون جنيه مرحلة اولى ، و4 مدارس مرحلة ثانية ، وجارى تجهيز انشاء 26 مدرسة جديدة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لانشاء مدارس جديدة لعام 2013/2014 .

واضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه تقرر تشكيل لجنة من التربية والتعليم والتخطيط العمرانى ومجالس المدن لحصر جميع الاماكن داخل المراكز والممكن تخصيصها لاقامة تلك المدارس .

أ ش أ