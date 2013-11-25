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محافظ البحيرة : تسليم وتنفيذ 114 مدرسة جديدة بتكلفة 104 ملايين جنيه

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محافظ البحيرة : تسليم وتنفيذ 114 مدرسة جديدة بتكلفة 104 ملايين جنيه محافظ البحيرة : تسليم وتنفيذ 114 مدرسة جديدة بتكلفة 104 ملايين جنيه

اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة

اعلن اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة انه تم تسليم 13 مدرسة جديدة بتكلفة 22 مليون جنية تضم 271 فصلا ، وجارى تنفيذ 23 مدرسة جديدة بتكلفة 57 مليون جنيه تضم 233 فصلا ، بالاضافة الى 41 مدرسة جديدة تم الانتهاء من اعمال الطرح والاسناد لها وجارى تجهيزها ليبدأ العمل بها , وكذلك 37 مدرسة منحة اماراتية عبارة عن 7 مدارس تضم 103 فصول بتكلفة تقدر بـ 25 مليون جنيه مرحلة اولى ، و4 مدارس مرحلة ثانية ، وجارى تجهيز انشاء 26 مدرسة جديدة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لانشاء مدارس جديدة لعام 2013/2014 .

واضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه تقرر تشكيل لجنة من التربية والتعليم والتخطيط العمرانى ومجالس المدن لحصر جميع الاماكن داخل المراكز والممكن تخصيصها لاقامة تلك المدارس .

أ ش أ

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