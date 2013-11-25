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القاهرة: تلقينا عروضًا كثيرة لإعادة تطوير "النصب التذكارى" بالتحرير

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القاهرة: تلقينا عروضًا كثيرة لإعادة تطوير "النصب التذكارى" بالتحرير القاهرة: تلقينا عروضًا كثيرة لإعادة تطوير "النصب التذكارى" بالتحرير

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن المحافظة تلقت عروضا كثيرة بشأن إعادة تأهيل وتطوير النصب التذكارى لميدان التحرير لشهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيه.

وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنهم تلقوا عروضا للمسابقة التى تم إعلانها لإعادة تطوير ميدان التحرير كاملا، مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليًا على الانتهاء من دراسات تقوم بها مكاتب استشارية على أعلى مستوى، لإعادة تطوير الميادين القديمة الشهيرة، مثل ميدان السيدة عائشة، والقلعة، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والأزهر.

وأضاف عبد التواب: العروض التى تلقيناها لإعادة تطوير النصب التذكارى نعمل الآن على دراستها، واختيار العرض اللائق من العروض المقدمة بما يليق بسمعته العالمية حاليًا، حيث إنه أصبح أشهر ميادين العالم، معلنا أنه فور انتهاء الأعمال فى جراج التحرير بميدان التحرير سيتم إنشاء حديقة فرعونية على سطحه دون إقامة أى منشآت إضافية حتى يليق بميدان التحرير والمتحف المصرى.

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