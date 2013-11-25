رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطينية فى جوهر اهتماماتنا

أشاد أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، بدور البرلمانات الخليجية وإسهامها القوى فى تمكين البرلمان العربى من المضى قدماً نحو أداء صلاحياته خدمةً للعمل العربى المشترك، خاصةً ما يتعلق بتوحيد التشريعات العربية والمبادرة باقتراح تشريعات جديدة، واقتراحات القضايا ذات الأهمية مثل الأمن القومى والقضية الفلسطينية.

> جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربى أمس الأحد، فى الاجتماع السنوى السابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطنى والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى افتتحه أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد شارك الاجتماع الدكتور عبد الناصر محمد جناحى العباسى أمين عام البرلمان العربى.

وأكد "الجروان" إن البرلمان العربى يعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية وقضية أمن قومى عربى، وفى جوهر اهتمامات البرلمان العربى، كما يجسده شعار دورة الانعقاد الحالية للبرلمان "فلسطين فى قلب الأمة العربية الإسلامية"، مطالبا باتخاذ إجراءات ملموسة ومبادرات لدعم الصمود الفلسطينى فى القدس المهددة بفقدان هويتها العربية الإسلامية فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية والمستمرة التى تستهدف المسجد الأقصى المبارك، بحسب قوله.