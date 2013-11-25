أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطينية فى جوهر اهتماماتنا

Google+ Print
رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطينية فى جوهر اهتماماتنا رئيس البرلمان العربى: القضية الفلسطينية فى جوهر اهتماماتنا

أشاد أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، بدور البرلمانات الخليجية وإسهامها القوى فى تمكين البرلمان العربى من المضى قدماً نحو أداء صلاحياته خدمةً للعمل العربى المشترك، خاصةً ما يتعلق بتوحيد التشريعات العربية والمبادرة باقتراح تشريعات جديدة، واقتراحات القضايا ذات الأهمية مثل الأمن القومى والقضية الفلسطينية.
> جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربى أمس الأحد، فى الاجتماع السنوى السابع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطنى والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذى افتتحه أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد شارك الاجتماع الدكتور عبد الناصر محمد جناحى العباسى أمين عام البرلمان العربى.

وأكد "الجروان" إن البرلمان العربى يعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية وقضية أمن قومى عربى، وفى جوهر اهتمامات البرلمان العربى، كما يجسده شعار دورة الانعقاد الحالية للبرلمان "فلسطين فى قلب الأمة العربية الإسلامية"، مطالبا باتخاذ إجراءات ملموسة ومبادرات لدعم الصمود الفلسطينى فى القدس المهددة بفقدان هويتها العربية الإسلامية فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية والمستمرة التى تستهدف المسجد الأقصى المبارك، بحسب قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365