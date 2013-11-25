"العلوم الصحية" تهاجم وزير القوى العاملة: يفعل عكس ما نادى به سابقا

هاجمت النقابة العامة للعلوم الصحية، كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وقالت إن الوزير يفعل عكس ما كان ينادى ويهتف به قبل توليه منصبه الحالى.

وقال النقابة فى بيان صحفى: "أن الوزير تارة يجبر نقابات على تشكيل معين وتارة يضع رجاله داخل اتحاد نقابات عمال مصر، وتارة أخرى يعتمد اجتماعات يضفى عليها الشرعية لأى عابر سبيل النقابات العمالية التى كانت السبب الرئيسى بل والوحيد فى وصول أبو عيطة لمقعده هى الآن التى يتلاعب بها أبو عيطة تلاعبا لم يفعله أى وزير قوى عاملة فى تاريخ الوزارة".

وأضاف البيان، أن الوزير الذى كان مرشحا على قوائم الإخوان عاد ليساند الإخوان مرة أخرى فى نقابة العلوم الصحية، لكى يعيدهم مرة أخرى إلى العمل العام، مشددا على أن النقابة ستقف حائط الصد الأول ضد الوزير الذى يجب أن يعود إلى الشارع ليتذكر نبضه ويسمع تعليماته وينفذها".