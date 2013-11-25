أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"العلوم الصحية" تهاجم وزير القوى العاملة: يفعل عكس ما نادى به سابقا

Google+ Print
"العلوم الصحية" تهاجم وزير القوى العاملة: يفعل عكس ما نادى به سابقا "العلوم الصحية" تهاجم وزير القوى العاملة: يفعل عكس ما نادى به سابقا

هاجمت النقابة العامة للعلوم الصحية، كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وقالت إن الوزير يفعل عكس ما كان ينادى ويهتف به قبل توليه منصبه الحالى.

وقال النقابة فى بيان صحفى: "أن الوزير تارة يجبر نقابات على تشكيل معين وتارة يضع رجاله داخل اتحاد نقابات عمال ، وتارة أخرى يعتمد اجتماعات يضفى عليها الشرعية لأى عابر سبيل النقابات العمالية التى كانت السبب الرئيسى بل والوحيد فى وصول أبو عيطة لمقعده هى الآن التى يتلاعب بها أبو عيطة تلاعبا لم يفعله أى وزير قوى عاملة فى تاريخ الوزارة".

وأضاف البيان، أن الوزير الذى كان مرشحا على قوائم الإخوان عاد ليساند الإخوان مرة أخرى فى نقابة العلوم الصحية، لكى يعيدهم مرة أخرى إلى العمل العام، مشددا على أن النقابة ستقف حائط الصد الأول ضد الوزير الذى يجب أن يعود إلى الشارع ليتذكر نبضه ويسمع تعليماته وينفذها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر